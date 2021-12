Gemma in quarantena mostra uno striscione alla finestra per Leonardo: "Io e te come nelle favole" (Di venerdì 10 dicembre 2021) come Giulietta e Romeo. Gemma Galgani , nei giorni in cui era positiva al Covid e in quarantena domiciliare, ha ricevuto la visita del suo cavaliere Leonardo . I due non si sono ancora visti dal vivo, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021)Giulietta e Romeo.Galgani , nei giorni in cui era positiva al Covid e indomiciliare, ha ricevuto la visita del suo cavaliere. I due non si sono ancora visti dal vivo, ...

DreamTeamCB : Gemma dopo la quarantena forzata per il covid...è più carica che mai #uominiedonne - Olty86 : Gemma che rimorchia pure in quarantena, torna guarita subito dal covid e sta benissimo. Chi come lei! ?? #uominiedonne - SilvioG92 : #uominiedonne Leonardo tra qualche giorno dopo aver conosciuto Gemma dal vivo e non più in quarantena .. - LaviniaL1982 : Le esterne di Gemma fanno crepare pure quando si trova in quarantena ???????? #UominieDonne - eleutaeria : gemma che ha rimorchiato anche in quarantena come lei nessuno #uominiedonne -