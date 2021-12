Corsi: “Napoli interessato a Parisi per gennaio, ma…” (Di martedì 7 dicembre 2021) Corsi, però, aggiunge: ”Il nostro obiettivo è migliorare la rosa per raggiungere la salvezza, non cedere i giocatori” Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, a 1 Station Radio conferma l’interesse del Napoli per Parisi ma, al tempo stesso, precisa alcuni particolari che potrebbero frenare una eventuale aspettativa positiva da parte della piazza napoletana. In passato le due società furono al centro di operazioni di mercato poi andate a buon fine, ma ogni trattativa -come si intuisce dalle parole di Corsi riportate da ilsognonelcuore.com – va fatta al momento giusto: Corsi ORA E’ CONCENTRATO SULLO ‘SCUDETTO’ DELLA SALVEZZA “Parisi a gennaio al Napoli? Noi siamo concentrati sullo Scudetto della salvezza, quindi il nostro obiettivo è ... Leggi su retecalcio (Di martedì 7 dicembre 2021), però, aggiunge: ”Il nostro obiettivo è migliorare la rosa per raggiungere la salvezza, non cedere i giocatori” Fabrizio, presidente dell’Empoli, a 1 Station Radio conferma l’interesse delperma, al tempo stesso, precisa alcuni particolari che potrebbero frenare una eventuale aspettativa positiva da parte della piazza napoletana. In passato le due società furono al centro di operazioni di mercato poi andate a buon fine, ma ogni trattativa -come si intuisce dalle parole diriportate da ilsognonelcuore.com – va fatta al momento giusto:ORA E’ CONCENTRATO SULLO ‘SCUDETTO’ DELLA SALVEZZA “al? Noi siamo concentrati sullo Scudetto della salvezza, quindi il nostro obiettivo è ...

