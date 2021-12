Anzio e Nettuno culla dell’evasione fiscale | sequestrati 35 milioni di euro

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 dicembre 2021)– Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (2 in carcere, 1 agli arresti domiciliari, 4 obblighi di firma e 3 provvedimenti interdittivi) e reali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di 40 soggetti, indagati dalla Procura della Repubblica veliterna per le ipotesi di reato di associazione per delinquere, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e auto-riciclaggio. Il provvedimento costituisce l’epilogo di indagini avviate nel 2019 dalla Compagnia die coordinate dal II Gruppo di Roma, da cui è emersa l’attività illecita di un imprenditore diil quale, grazie a professionisti compiacenti, aveva ideato un pacchetto “chiavi in ...