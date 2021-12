Calhanoglu | Bastoni e il record di gol | Inzaghi ha trovato l' oro nerazzurro

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Non poteva che essere Roma a ispirare Simone, la città del cuore. Non può che essere a Roma la tappa del definitivo decollo. Ma forse forse... fermi un attimo: l'Inter è in volo da un bel po', ...

La Gazzetta dello Sport

Non poteva che essere Roma a ispirare Simone Inzaghi, la città del cuore. Non può che essere a Roma la tappa del definitivo decollo. Ma forse forse... fermi un attimo: l'Inter è in volo da un bel po', ...INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar,, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic,, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.Inzaghi ritrova solo Bastoni. A meno di sorprese, con la Roma non dovrebbe essere infatti rischiato De Vrij: l'olandese viaggia sulla via del recupero ma all' Inter nessuno vuole giocare col rischio d ...Inzaghino". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sportnell'edizione odierna. Simone in corsa su tutti i fronti prova a fare Mourinho. E domani lo ...