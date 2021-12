(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Novità in casa Allianz: il, infatti, ha appena risolto consensualmente il proprio contratto. Ecco il comunicato della società di: “L’Allianzha raggiunto un accordo conper unadel contratto. La società è sul mercato e in queste ore sta valutando alcuni profili per sostituire il, al quale va il nostro in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Basket, Corey #Sanders lascia #Trieste: risoluzione consensuale per il playmaker - sportal_it : Trieste lascia Corey Sanders in America - sportal_it : Mario Ghiacci chiarisce su Corey Sanders -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Corey

Sportal

...Walden ha pensato come sempre ad attaccare il canestro chiudendo con 16 punti e 3/5 dall'... alle ore 20:30 di giovedì 28 ottobre scatta la partita valida per la settima giornata di...76 - 67Walden, un uomo solo al comando. Altra tripla per lui. 73 - 67 Walden, ancora. Time out Messina Ultimi 5 . 70 - 67 Bel jumper in allontanamento dalla media di Lucic. 68 - 67 2/2 Walden. ...Basket, Corey Sanders lascia Trieste: risoluzione consensuale per il playmaker. Il club friulano è ora alla ricerca di un sostituto.Allianz Pallacanestro Trieste comunica di aver raggiunto un accordo con Corey Sanders per una risoluzione consensuale del contratto. La società è sul mercato e in queste ore ...