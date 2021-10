Video l’Eredità 19 ottobre 2021: Francesca di Torino (Di martedì 19 ottobre 2021) l’Eredità di martedì 19 ottobre 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Francesca G. di Torino. Francesca aveva già partecipato all’Eredità a fine 2016. Lavora come traduttrice di romanzi dall’inglese all’italiano, è laureata in mediazione linguistica e ha un master in traduzione. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 26.250 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 19 ottobre 2021)di martedì 19. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èG. diaveva già partecipato ala fine 2016. Lavora come traduttrice di romanzi dall’inglese all’italiano, è laureata in mediazione linguistica e ha un master in traduzione. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 26.250 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di ...

