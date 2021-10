Il Pd è un fuoco di paglia | il centrodestra confuso Mastella vittorioso e scatenato

Leggi su formiche

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dalla sua aveva una figura pesante del centrosinistra, seppur spesso critico: il governatore campano Vincenzo De Luca. Clemente, il gattopardo della Democrazia cristiana, fondatore dell’Udeur, è stato nuovamente incoronato sovrano della sua Benevento. “In barba al Pd e ai miei detrattori. Ero solo, ma sono riuscito a vincere ugualmente”., si aspettava questo trionfo al ballottaggio? Francamente confidavo che questa vittoria arrivasse. Peccato non aver vinto al primo turno, ma d’altra parte con una coalizione trasversale che mi hanno costruito attorno era matematicamente impossibile. Come si spiega l’avversione nei suoi confronti? Hanno tentato di creare una conventio ad excludendum per tenermi fuori dai giochi. In realtà, abbiamo assistito alla mestizia di persone che non digeriscono il fatto che io sia ancora qui, mentre loro ormai ...