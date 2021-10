Halo Infinite: uno showcase sulla campagna in arrivo? (Di lunedì 18 ottobre 2021) La campagna single-player di Halo Infinite è ancora un punto interrogativo ma finalmente le cose sembrerebbero giunte a un punto di svolta Halo Infinite ha conquistato la community con le sue impressionanti beta multiplayer, ma c’è ancora molto scetticismo riguardo la campagna per giocatore singolo del gioco, e anche per una buona ragione. La sua prima apparizione nel giugno dello scorso anno non ha esattamente fatto breccia nei cuori dei fan storici della serie FPS di Microsoft, contribuendo anche a un lungo posticipo per un gioco originariamente previsto per le vacanze natalizie dello scorso anno (in modo da fare da traino per le vendite delle allora neonate Series X e S). Da allora, non abbiamo visto quasi nessun gameplay della campagna. Il fatto, poi, che ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lasingle-player diè ancora un punto interrogativo ma finalmente le cose sembrerebbero giunte a un punto di svoltaha conquistato la community con le sue impressionanti beta multiplayer, ma c’è ancora molto scetticismo riguardo laper giocatore singolo del gioco, e anche per una buona ragione. La sua prima apparizione nel giugno dello scorso anno non ha esattamente fatto breccia nei cuori dei fan storici della serie FPS di Microsoft, contribuendo anche a un lungo posticipo per un gioco originariamente previsto per le vacanze natalizie dello scorso anno (in modo da fare da traino per le vendite delle allora neonate Series X e S). Da allora, non abbiamo visto quasi nessun gameplay della. Il fatto, poi, che ...

