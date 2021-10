Atp Finals Torino, Norrie trionfa a Indian Wells e scavalca Sinner. Le speranze dell’azzurro (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’incredibile successo di Cameron Norrie a Indian Wells complica la possibilità di vedere Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals di Torino. Il Next Gen altoatesino nella Race è stato infatti superato proprio dal tennista britannico, che per la prima volta in carriera entra nella top 10 della classifica stagionale. Quest’ultimo, inoltre, con il trionfo californiano si è avvicinato moltissimo alla nona posizione (ultima disponibile a causa dell’annunciato forfait di Nadal), occupata in questo momento dal polacco Hubert Hurkacz. Detto ciò Jannik non è assolutamente fuori dai giochi. Il numero 2 d’Italia avrà tre tornei a disposizione per centrare ancora quello che sarebbe un traguardo da sogno. La prima tappa per lui sarà Anversa, dove due anni fa centrò la sua prima semifinale nel ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’incredibile successo di Cameroncomplica la possibilità di vedere Jannikalle Nitto ATPdi. Il Next Gen altoatesino nella Race è stato infatti superato proprio dal tennista britannico, che per la prima volta in carriera entra nella top 10 della classifica stagionale. Quest’ultimo, inoltre, con il trionfo californiano si è avvicinato moltissimo alla nona posizione (ultima disponibile a causa dell’annunciato forfait di Nadal), occupata in questo momento dal polacco Hubert Hurkacz. Detto ciò Jannik non è assolutamente fuori dai giochi. Il numero 2 d’Italia avrà tre tornei a disposizione per centrare ancora quello che sarebbe un traguardo da sogno. La prima tappa per lui sarà Anversa, dove due anni fa centrò la sua prima semifinale nel ...

