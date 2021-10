Probabili formazioni Napoli-Legia: terza giornata Europa League 2021/2022 (Di domenica 17 ottobre 2021) Le Probabili formazioni di Napoli-Legia, match della terza giornata della fase a gironi di Europa League 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di giovedì 21 ottobre con le due squadre a caccia dei tre punti in palio. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Napoli – Spazio al turn over per Spalletti. Chance per Lobotka, Lozano, Demme, Elmas, forse anche per Juan Jesus. Osimhen guida l’attacco. Squalificato Mario Rui. Le Probabili formazioni Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Lobotka; Lozano, Elmas, ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Ledi, match delladella fase a gironi di. Si gioca alle 21:00 di giovedì 21 ottobre con le due squadre a caccia dei tre punti in palio. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al turn over per Spalletti. Chance per Lobotka, Lozano, Demme, Elmas, forse anche per Juan Jesus. Osimhen guida l’attacco. Squalificato Mario Rui. Le(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Lobotka; Lozano, Elmas, ...

