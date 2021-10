Atalanta 4-1 a Empoli | pari Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna

(Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Exploit esterno per l’tra(in extremis) e tranelle gare delle ore 15 valide per l’8a giornata. La formazione di Gasperini vince in casa dell’trascinata da Ilicic, autore di una doppietta. Di Francesco aveva segnato la rete del momentaneo 1-2, poi è stata un’autorete di Viti a segnare la distanza più marcata e infine Zapata a chiudere definitivamente il match (1-4) in favore degli orobici che raggiungono la Lazio a quota 14. Una doppietta di Scamacca lancia ilin casa, ma la squadra di Ballardini si conferma ostica e riesce a pareggiare in extremis grazie a Destro e Vasquez. Finisce intà trae ...

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato dopo il largo successo arrivato contro l'Empoli. Ai microfoni di DAZN, Gasperini ha analizzato la vittoria dell'Atalanta sull'Empoli. VITTORIA - "Questo è sempre un campo ostico per noi, l'Empoli è una squadra propositiva e siamo riusciti a prenderci i tre punti. A volte ci siamo complicati noi la ..." Empoli-Atalanta 1-4 Marcatori: 11' e 27' pt Ilicic, 31' pt Di Francesco, 4' st aut. Viti, 44' st Zapata. Empoli (4-3-1-2): Vicario 6.5; Stojanovic 5.5, ...