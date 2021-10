Il feeling tra Petrenko e l’Orchestra di Santa Cecilia è una grande Festa della musica (Di sabato 16 ottobre 2021) In un Auditorium vestito di rosso per la Festa del Cinema c’è un’altra “Festa”, quella della musica, che ha come protagonista il direttore siberiano Kirill Petrenko e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ogni concerto di Petrenko è accompagnato da un’attesa spasmodica. E’ il direttore dei Berliner Philharmoniker, è un artista che si concede poco ai giornali e incide ancora meno, se non con l’etichetta dei Berliner. Un personaggio la cui riservatezza è direttamente proporzionale alla notorietà che l’accompagna. Quarantanove anni, carisma magnetico, Petrenko è nato a Oms (Russia) ma si è formato a Vienna, prima come pianista poi come direttore. Una carriera austro-tedesca: Volksoper Vienna, poi Theater ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) In un Auditorium vestito di rosso per ladel Cinema c’è un’altra “”, quella, che ha come protagonista il direttore siberiano Kirilldell’Accademia Nazionale di. Ogni concerto diè accompagnato da un’attesa spasmodica. E’ il direttore dei Berliner Philharmoniker, è un artista che si concede poco ai giornali e incide ancora meno, se non con l’etichetta dei Berliner. Un personaggio la cui riservatezza è direttamente proporzionale alla notorietà che l’accompagna. Quarantanove anni, carisma magnetico,è nato a Oms (Russia) ma si è formato a Vienna, prima come pianista poi come direttore. Una carriera austro-tedesca: Volksoper Vienna, poi Theater ...

