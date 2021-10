LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 75-71, Eurolega in DIRETTA: poker di vittorie di Milano, Campioni in carica battuti al Forum! (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:30 Per i milanesi 16 punti di Malcolm Delaney e 13 di Devon Hall, mentre Shields chiude con 12 punti a referto. Ottima prestazione fornita anche da Gigi Datome, con i suoi 11 punti e 3/5 da tre. Ai turchi non sono bastati i 17 punti di Vasilije Micic (15 punti nel primo tempo e solo 2 negli ultimi 20? di gioco), i 13 punti di Shane Larkin e i 12 di Moerman! 22:25 Milano rimane in vetta alla classifica di Eurolega insieme al Barcellona (che ha battuto all’overtime Monaco, col punteggio di 85-81)! FINISCE QUI: L’Olimpia Milano FA poker, battuti ANCHE I Campioni D’EUROPA! 75-71 IL PUNTEGGIO FINALE DEL Forum!! 75-71 Larkin per il -4 75-69 2/3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:30 Per i milanesi 16 punti di Malcolm Delaney e 13 di Devon Hall, mentre Shields chiude con 12 punti a referto. Ottima prestazione fornita anche da Gigi Datome, con i suoi 11 punti e 3/5 da tre. Ai turchi non sono bastati i 17 punti di Vasilije Micic (15 punti nel primo tempo e solo 2 negli ultimi 20? di gioco), i 13 punti di Shane Larkin e i 12 di Moerman! 22:25rimane in vetta alla classifica diinsieme al Barcellona (che ha battuto all’overtime Monaco, col punteggio di 85-81)! FINISCE QUI: L’FAANCHE ID’EUROPA! 75-71 IL PUNTEGGIO FINALE DEL! 75-71 Larkin per il -4 75-69 2/3 ...

