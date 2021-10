GF Vip, concorrente pronto ad abbandonare: il motivo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un concorrente di questa edizione del GF Vip sarebbe pronto ad abbandonare la Casa per un problema di salute. Ecco che cosa è successo. Novità nelle ultime ore dalla Casa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 15 ottobre 2021) Undi questa edizione del GF Vip sarebbeadla Casa per un problema di salute. Ecco che cosa è successo. Novità nelle ultime ore dalla Casa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

LSantillo_96 : -a Live insieme a Vera per finire in maniera degnamente impietosa 'il suo percorso'. Infine, bisogna riconoscergli… - zazoomblog : GF Vip “O va via lui o vado via io”: la concorrente perde le staffe abbandonerà tutto? - #concorrente #perde #staffe - infoitcultura : GF Vip, le principesse attaccano: “Una concorrente puzza di pesce!” - infoitcultura : GF Vip 6, spoilerato il nome di un nuovo concorrente: entra proprio lei nella casa! - pairsonnalitesN : ITGMT — GF Vip, relazioni omosessuali: la confessione di un concorrente: GF Vip, Giucas Casella confessa le relazio… -