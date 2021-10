(Di martedì 12 ottobre 2021) Terminata laLeague 2021, è già tempo di pensare al 2023. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il 16 dicembre avranno luogo i sorteggi per la prossima edizione della competizione UEFA, e le prospettive per l’Italia sono al contempo spettacolari e “preoccupanti”. Le fasce per ilrisultano le seguenti: Prima fascia: Italia, Spagna, L'articolo

Advertising

al29751 : RT @CalcioFinanza: Sorteggi Nations League 2023: gli Azzurri rischiano un girone con Germania e Inghilterra. Tutte le fasce - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: Sorteggi Nations League 2023: gli Azzurri rischiano un girone con Germania e Inghilterra. Tutte le fasce - CalcioFinanza : Sorteggi Nations League 2023: gli Azzurri rischiano un girone con Germania e Inghilterra. Tutte le fasce… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Sorteggio Nations ’23: rischio Germania e Inghilterra: Terminata la Nations League 2021, è già… - ilglobonews : Accontentiamoci di questa risicata vittoria sul Belgio che vale il terzo posto in Nations League e rafforza il Rank… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio Nations

UEFA.com

Il prossimo 16 dicembre ildell'edizione 2022/23 dellaLeague. ®L'addio degli azzurri allaLeague è tutt'altro che amaro. Podio conquistato, Belgio battuto. Una vittoria importante ... che significa arrivare aldei mondiali del Qatar col bonus ...Terminata la Nations League 2021, è già tempo di pensare al 2023. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il 16 dicembre avranno luogo i sorteggi per la prossima edizione della competizione UEFA, e le p ...Come diavolo abbia fatto Didier Deschamps a non far esordire prima Theo Hernandez, lo sa solo lui. Il terzino del Milan, che la maglia della Francia l’ha indossata per la prima volta ...