Charlene di Monaco: operata per la terza volta ecco le sue condizioni (Di sabato 9 ottobre 2021) La principessa Charlene di Monaco operata per la terza volta lontana dal marito, ecco le sue condizioni di salute. La principessa sottoposta a un terzo intervento (foto: PLS Pool/Getty Images).Lontana dal marito e ‘bloccata’ in Sudafrica, in molti hanno subito pensato che tra la principessa Charlene di Monaco e suo marito Alberto fosse in atto una grave crisi coniugale. Niente di più falso però, come rivelato dallo stesso principe: sua moglie si trova nella sua terra d’origine per problemi di salute. Charlene si è dovuta sottoporre infatti a diversi interventi chirurgici per una grave infezione otorinolaringoiatrica, e fino a quando non si ristabilirà del tutto non potrà prendere l’aereo e tornare a ... Leggi su formatonews (Di sabato 9 ottobre 2021) La principessadiper lalontana dal marito,le suedi salute. La principessa sottoposta a un terzo intervento (foto: PLS Pool/Getty Images).Lontana dal marito e ‘bloccata’ in Sudafrica, in molti hanno subito pensato che tra la principessadie suo marito Alberto fosse in atto una grave crisi coniugale. Niente di più falso però, come rivelato dallo stesso principe: sua moglie si trova nella sua terra d’origine per problemi di salute.si è dovuta sottoporre infatti a diversi interventi chirurgici per una grave infezione otorinolaringoiatrica, e fino a quando non si ristabilirà del tutto non potrà prendere l’aereo e tornare a ...

Advertising

enricaroddolo : #Charlène di Monaco tra gli Zulu: mediatrice di pace per far cessare la guerra dinastica. E la nuova operazione del… - andreastoolbox : La principessa Charlene di Monaco è stata operata in Sudafrica con anestesia totale - LeFellon : Charlene di Monaco in Sudafrica: principessa «di pace» tra gli Zulu per far cessare la guerra di successione - infoitcultura : Charlene di Monaco operata di nuovo d’urgenza: le sue condizioni - infoitcultura : La principessa Charlene di Monaco operata in Sudafrica: 'Intervento andato molto bene' -