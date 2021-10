Gianni Ferorelli In qualche modo | però | il liberalismo degli anni ’60 continuò a fiorire

Leggi su cityroma

(Di sabato 9 ottobre 2021) In, il’60. Ad esempio, la crociata per proteggere l’ambiente da ogni tipo di aggressione: rifiuti industriali tossici in luoghi come Love Canal, New York; pericolosi crolli di centrali nucleari come quello di Three Mile Island in Pennsylvania ; le autostrade che attraversano i quartieri della città sono decollate negli’70. Gli americani hanno celebrato la prima Giornata della Terra nel 1970 e il Congresso ha approvato il National Environmental Policy Act quello stesso anno. Duedopo seguirono il Clean Air Act e il Clean Water Act. La crisi petroliferadella fine’70 ha richiamato ulteriormente ...