Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Sabato 9 Ottobre 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Ariete il Sabato professionale sarà un giorno abbastanza tranquillo ma gli impegni non mancheranno. Sagittario oggi le stelle dovrebbero sostenervi pure sul fronte degli impegni e dei progetti professionali. Pesci questo Sabato potrebbe essere difficile soprattutto a causa di litigi e scontri con il partner o una persona nuova. Ecco le previsioni per l’Oroscopo per Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021) Ariete ilprofessionale sarà un giorno abbastanza tranquillo ma gli impegni non mancheranno. Sagittario oggi ledovrebbero sostenervi pure sul fronte degli impegni e dei progetti professionali. Pesci questopotrebbe essere difficile soprattutto a causa di litigi e scontri con il partner o una persona nuova. Ecco le previsioni per l’per

Advertising

FBiasin : Opinione Il fischio -e, ribadisco, il fischio- è un diritto. Capita alla Scala quando un tenore stecca, figuriamo… - marcotravaglio : COSA DICONO QUEI NUMERI “È la somma che fa il totale”, diceva Totò. Quindi non c’è nulla di originale nell’osservar… - Striscia : A #Palermo da mesi, per mancanza di posti al cimitero, si accatastano bare in ogni dove. Il comune dice che sta ris… - rosalbadiprisc1 : mariateresa:” mi dicono “hai visto cosa ha fatto, cosa ha detto il tuo ex marito?” Beh se è un ex marito ci sarà un… - mariafalsetta : @___Claudias___ @Erika__P Azz..vedo che sei male informata. Vai a retroso sul mio profilo. Ci sono scienziati,studi… -