Perifano a Mastella: "Scappa dal confronto per paura e poi cerca la lotta nel fango" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito dichiarazione stampa del candidato sindaco Luigi Diego Perifano "Mastella ha passato il segno. Comprendo il suo livore per aver visto svanire quella vittoria a primo turno che aveva contrabbandato per certa da mesi. Capisco anche che chi ha vissuto sempre di politica abbia difficoltà insuperabili a comprendere come funzionano le libere professioni: nel suo mondo non è mai esistito il merito, per cui è indotto a pensare che tutti gli incarichi professionali siano oggetto del solito mercimonio clientelare in cui è maestro. Tuttavia, siccome da mesi prova ad infangare la mia reputazione, mi sento in dovere di chiarirgli alcuni concetti: a) in vita mia non ho mai avuto bisogno di sollecitare incarichi professionali: grazie a Dio sono sempre stato liberamente scelto da una affezionata clientela che ha riposto fiducia ...

