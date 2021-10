La Roma ci riprova per Zakaria | Pinto accelera per trovare l’intesa

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il primo nome sul taccuino del GM Tiagoper rinforzare il centrocampo di Mourinho è quello di Denis, centrocampista classe 1996 del Borussia Moenchengladbach e della nazionale svizzera.è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e da gennaio, in caso di mancato rinnovo, sarebbe libero dicontrattuale con qualsiasi club L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Roma riprova

La Roma ci riprova per Denis Zakaria. I giallorossi hanno intenzione di regalare un centrocampista a Mourinho nel calciomercato di gennaio e per questo Tiago Pinto ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Il primo nome sul taccuino del GM Tiago Pinto per rinforzare il centrocampo di Mourinho è quello di Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 del Borussia Moenchengladbach e della nazionale svizzera. Il gm portoghese vorrebbe raggiungere subito l'intesa con Zakaria in vista della prossima stagione, ma comunque cercare di farlo arrivare già a gennaio. Il gm giallorosso vorrebbe trovare l'intesa con il giocatore.