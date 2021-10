Graziella Bartolotta | il giallo della pensionata trovata morta ad Ardea

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Proseguono le indagini sul caso di, per il cui omicidio è ora indagato il figlio Fabrizio Rocchi. La vicenda è al centropuntata di Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 6 ottobre, in prima serata, su RaiTre., 68 anni, la donna è statanella sua abitazione in via del Pettirosso a Tor San Lorenzo, nel Comune di, con una vistosa ferita alla testa. Vi raccomandiamo... Sara Pedri, la storiaginecologa scomparsa nel nulla Il suo caso è al centropuntata di Chi l'ha visto? in onda il 22 settembre su RaiTre. L'indagine interna condotta nel reparto dell'ospedale ... A ...