Comunali Roma | Calenda | “Abbiamo lottato con entusiasmo | onore e determinazione”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)– “con. Non è stato sufficiente. Voglio ringraziare i tantissimi cittadinini che ci hanno votato, lo staff e i volontari che hanno partecipato a questa lunga campagna. Non è che un inizio. Da domani si torna a combattere”. Così l’ex ministro Carlo(foto) commenta il risultato elettorale alledi, aggiungendo: “Siamo terzi, il che è un balsamo per l’amor proprio, sfiorando il 20%. Prima lista asuperando PD e FDI. Sono molto grato. Molto. A chi ha avuto fiducia in un modo serio e appassionato di fare politica. Adesso si riprende da Azione. Iscrivetevi. Combattiamo insieme”. L'articolo L'Opinionista.