Highlights e gol Bologna-Lazio 3-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 3 ottobre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Bologna-Lazio, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Renato Dallara i ragazzi di Sinisa Mihajlovic giocano la partita perfetta e annientano Milinkovic e compagni, troppo brutti per essere veri: dopo 17? la partita è di fatto già chiusa con le reti di Barrow e Theate che indirizzano il match sin da subito. La reazione della Lazio non c’è quasi mai, poche occasioni da gol e idee confuse. Nella ripresa arriva anche la rete di Hickey che, anche grazie alla complicità di Reina, mette a segno il 3-0 finale. A testimonianza della giornata pessima per i biancocelesti arriva anche l’espulsione rimediata da Francesco Acerbi per via di qualche parola di troppo nei confronti ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la settima giornata del campionato di. Allo stadio Renato Dallara i ragazzi di Sinisa Mihajlovic giocano la partita perfetta e annientano Milinkovic e compagni, troppo brutti per essere veri: dopo 17? la partita è di fatto già chiusa con le reti di Barrow e Theate che indirizzano il match sin da subito. La reazione dellanon c’è quasi mai, poche occasioni da gol e idee confuse. Nella ripresa arriva anche la rete di Hickey che, anche grazie alla complicità di Reina, mette a segno il 3-0 finale. A testimonianza della giornata pessima per i biancocelesti arriva anche l’espulsione rimediata da Francesco Acerbi per via di qualche parola di troppo nei confronti ...

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS @EdDzeko ?? Dopo soltanto 33 secondi dal suo ingresso in campo, è il gol più veloce messo a segno d… - acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - SkySport : JUVENTUS-CHELSEA 1-0 Risultato finale ? ? #Chiesa (46') ? CHAMPIONS LEAGUE – 2^ giornata ?? - internewsit : VIDEO - Fiorentina-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita - - filadelfo72 : Highlights Fiorentina-Napoli 1-2: Video Gol 7ª Giornata di Serie A -