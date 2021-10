Kean convocato in Nazionale: inviata la richiesta ufficiale alla UEFA (Di sabato 2 ottobre 2021) Kean convocato in Nazionale: prenderà il posto di Immobile. La FIGC ha inoltrato la richiesta alla UEFA Moise Kean dovrebbe prendere il posto di Ciro Immobile tra i convocati di Roberto Mancini. Il commissario tecnico, infatti, si trova costretto a rimpiazzare il centravanti della Lazio alle prese con un infortunio muscolare. La FIGC, come riportato da Sky Sport, ha già inoltrato la richiesta alla UEFA per convocare il centravanti della Juventus, oggi in campo da titolare ma sostituito all’intervallo della gara contro il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021)in: prenderà il posto di Immobile. La FIGC ha inoltrato laMoisedovrebbe prendere il posto di Ciro Immobile tra i convocati di Roberto Mancini. Il commissario tecnico, infatti, si trova costretto a rimpiazzare il centravanti della Lazio alle prese con un infortunio muscolare. La FIGC, come riportato da Sky Sport, ha già inoltrato laper convocare il centravanti della Juventus, oggi in campo da titolare ma sostituito all’intervallo della gara contro il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

