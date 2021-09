La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana aderisce alla Giornata europea delle Fondazioni (Di giovedì 30 settembre 2021) di Monica De Santis La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana ha aderito alla Giornata europea delle Fondazioni, che si svolgerà il 1°ottobre e che ha come obiettivo di rendere riconoscibile a livello comunitario il ruolo e l’operato delle Fondazioni nei diversi campi di intervento. Quest’anno, la nona “Giornata europea delle Fondazioni” si incentrerà sull’arte visiva, in grado di veicolare in maniera diretta ed originale i valori di Comunità, Giovani, Cultura, Europa. Da qui la promozione dell’evento “Non sono un murales – Segni di comunità” , che vedrà coinvolte diverse comunità nella realizzazione di un’opera d’arte corale nei ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 30 settembre 2021) di Monica De Santis Ladiha aderito, che si svolgerà il 1°ottobre e che ha come obiettivo di rendere riconoscibile a livello comunitario il ruolo e l’operatonei diversi campi di intervento. Quest’anno, la nona “” si incentrerà sull’arte visiva, in grado di veicolare in maniera diretta ed originale i valori di Comunità, Giovani, Cultura, Europa. Da qui la promozione dell’evento “Non sono un murales – Segni di comunità” , che vedrà coinvolte diverse comunità nella realizzazione di un’opera d’arte corale nei ...

Advertising

ildeferraro : RT @InvitoAPalazzo: In occasione di Invito a Palazzo, la #Fondazione Cassa di Risparmio di #Ravenna ci invita a conoscere il Complesso degl… - ABI_Eventi : RT @InvitoAPalazzo: In occasione di Invito a Palazzo, la #Fondazione Cassa di Risparmio di #Ravenna ci invita a conoscere il Complesso degl… - InvitoAPalazzo : In occasione di Invito a Palazzo, la #Fondazione Cassa di Risparmio di #Ravenna ci invita a conoscere il Complesso… - oggicronacaal : La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona finanzia la sentieristica - ildeferraro : RT @InvitoAPalazzo: Via Calepina a #Trento nel ‘500 era il cuore della città, dove sorgevano i palazzi delle famiglie storiche, come Palazz… -