WTA Strasburgo 2024 - risultati 21 maggio | programma stravolto dalla pioggi - Samsonova ai quarti

(Di martedì 21 maggio 2024) Il maltempo si è rivelato il vero grande protagonista odierno agli Internationaux de Strasbourgdi tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sulla terra battuta outdoor di(Francia). Ildi giornata è stato infattia, provocando il rinvio di tanti match, mentre a conti fatti si è svolto un solo incontro di secondo turno. Gli altri sette ottavi di finale, a meno di ulteriori ritardi, si disputeranno domani. L’unica giocatrice già qualificata per iè la russa Liudmila, n.19 al mondo e testa di serie n.5 del tabellone transalpino, che ha avuto la meglio in rimonta sulla forte canadese Leylah Fernandez in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 in quasi due ore e mezza di gioco.attende al prossimo turno la vincente della sfida (prevista mercoledì 22, come gli altri match di secondo turno) la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la statunitense Emma Navarro.

