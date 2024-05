Prato - Giobbe Covatta ospite della seconda edizione Centro Pecci dei lettori

Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: i luoghi visitabili gratuitamente a Firenze - Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: i luoghi visitabili gratuitamente a Firenze - Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 26 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIV edizione. Su 106 dimore che ... firenzetoday

Un premio alle idee imprenditoriali degli studenti degli istituti tecnici di Prato, Pistoia e Pescia - Un premio alle idee imprenditoriali degli studenti degli istituti tecnici di prato, Pistoia e Pescia - ‘Giovani Innovatori - dalla scuola alla start-up’: si intitola così il premio che Alta Toscana Innova ha deciso di dedicare alle idee imprenditoriali degli studenti degli istituti tecnici di prato, ... valdinievoleoggi

Accessibilità, per la prima volta un campano nel Consiglio Direttivo CERPA: è l’architetto sannita Francesco Carbone - Accessibilità, per la prima volta un campano nel Consiglio Direttivo CERPA: è l’architetto sannita Francesco Carbone - L’architetto sannita e consulente per l’accessibilità (includesign.it), Francesco Carbone, è stato eletto nel Consiglio Direttivo del C.E.R.P.A, il centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessib ... ntr24.tv