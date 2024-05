Più poteri al Fisco Governo spaccato L’ira di Lega e FI | No al Grande fratello

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 maggio 2024 – Sarebbe un guaio comunque, anche se non ci fossero le elezioni alle porte. Con il voto europeo dietro l’angolo è peggio, forse molto peggio. La parola redditometro è una di quelle che al popolo di destra fa venire l’orticaria solo a sentirla sussurrare. Invece la poco lieta sorpresa è arrivata amplificata dagli annunci mediatici: il redditometro abolito nel 2018 dalConte è già risorto. Un decreto ministeriale firmato il 7 maggio dal viceministro Maurizio Leo (FdI) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri lo riattiva a partire dai redditi del 2016. Redditometro 2024: cos’è e come funziona lo strumento delche controlla le spese dei cittadini A saltare sulla sedia, ancor più dei rappresentati, sono i rappresentanti: spiazzata dal ’suo’ uomo Giorgia Meloni, che non ne sapeva niente e non ha gradito affatto ...