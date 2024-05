Europei Under 17 - i baby azzurri partono bene | vittoria in 10 uomini contro la Polonia

(Di martedì 21 maggio 2024) L’Italia soffre ma parte col piede giusto nella fase finale degli17. All’esordio nel torneo – l’unico mai vinto da una squadra azzurra giovanile – la squadra di Massimiliano Favo batte 2-0 lanonostante l’inferiorità numerica per quasi un tempo di gioco e conquista i primi tre punti del girone C. All’AEK Arena di Larnaca gliniforte, poi arretrano il baricentro e soffrono. Al 2? Mosconi sfonda sulla destra e scarica a centro area per Liberali, che calcia di prima intenzione trovando la risposta in tuffo di Pruschniewski. La rete è solo rimandata. Tre minuti più tardi Di Nunzio sguscia via sulla sinistra e serve Mosconi, che col mancino deposita in rete da pochi passi. La rete però scuote la, che da quel momento in poi si affaccia più volte ...

Alle 19:30 (ora italiana) di oggi, martedì 21 maggio, Italia e Polonia scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C degli Europei Under 17. All’AEK Arena gli azzurrini cercano i primi tre punti in un gruppo che li vede in compagnia anche di Svezia e Slovacchia. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale del 29 e 30 maggio. sportface

Alle 19:30 (ora italiana) di oggi, martedì 21 maggio, Italia e Polonia scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C degli Europei Under 17. All’AEK Arena gli azzurrini cercano i primi tre punti in un gruppo che li vede in compagnia anche di Svezia e Slovacchia. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale del 29 e 30 maggio. sportface

Entra nel vivo la fase finale degli Europei Under 17 2024. L’Italia insegue quello che è l’unico trofeo mai vinto da una squadra azzurra. Ci proveranno i ragazzi di Massimiliano Favo che esordiranno nel torneo martedì 21 maggio contro la Polonia. Le prime due classificate di ciascun torneo si qualificheranno per i quarti di finale. Ecco tutti i risultati della manifestazione. sportface

LIVE – Italia-Polonia 2-0, Europei Under 17 2024 (DIRETTA) - LIVE – Italia-Polonia 2-0, europei under 17 2024 (DIRETTA) - Alle 19:30 (ora italiana) di oggi, martedì 21 maggio, Italia e Polonia scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C degli europei under 17. All’AEK Arena gli azzurrini cercano i ... sportface

Quali giocatori del Lecce giocheranno gli Europei - Quali giocatori del Lecce giocheranno gli europei - Manca sempre meno al fischio di inizio degli europei di Germania 2024 e, oltre alle prestazioni dell’Italia campione uscente, l’attenzione si focalizzerà anche sui calciatori del Lecce chiamati a ... leccezionale

Gli alberi a Milano sotto i grattacieli: il Mondiale dei taglialegna sbarca in Italia - Gli alberi a Milano sotto i grattacieli: il Mondiale dei taglialegna sbarca in Italia - La caccia iridata al re dei boscaioli arriva nel nostro paese: sabato all’Allianz MiCo i migliori atleti del mondo in lotta per lo Stihl Timbersports World Trophy ... gazzetta