Blinken | Congresso ha dimostrato sostegno bipartisan Usa a Ucraina

L’Ucraina entrerà a far parte dell’Alleanza Atlantica, e lo scopo del vertice di Bruxelles è quello di lavorare per l’adesione di Kyiv. Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken sceglie la conferenza di celebrazione del 75°anniversario della Nato per rilasciare questa dichiarazione dai toni programmatici. Poco prima, Blinken si era incontrato con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, per discutere della situazione sul campo di battaglia e dei modi per sostenere il settore energetico dell’Ucraina, colpito dai continui attacchi della Russia.

