Attenzione a TikTok | Il governo cinese ha tutti i vostri dati

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Canada lancia un monito importante al mondo intero, su quelli che sono i rischi legati a: “Ilha” In un mondo sempre più digitalizzato, le preoccupazioni per la sicurezza deipersonali si fanno sempre più pressanti. Recentemente, il Canada ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo l’app di condivisione video, molto popolare tra i giovani e non solo. Tik Tok -Ansa- Notizie.comL’agenzia di sicurezza canadese sta lanciando un campanello d’allarme sui potenziali rischi legati all’uso dell’applicazione, sottolineando come idegli utenti possano finire nelle mani del. David Vigneault, direttore del Servizio Canadese di Intelligence ...