Rosanna Vaudetti | Mike Bongiorno annunciò in diretta tv la nascita di mio figlio - ma dimenticò il mio nome

(Di martedì 21 maggio 2024) La Verità ha intervistatoche è entrata nelle case degli italiani per anni attraverso il piccolo schermo come annunciatrice, la prima “signoria buonasera”, passando poi alla conduzione di programmi come “Giochi senza frontiere”. Lei è stata tra le prime annunciatrici del Secondo canale «Noi, Gabrielle Farinon, Maria Grazia Picchetti e le altre siamo entrate tutte con l’avvento del Secondo. L’annuncio inaugurale fu dato da Roma, da Ada Cercato, il 4 novembre del 1961. A seguire, io feci il primo annuncio da Torino, La tv dei ragazzi» Intervistò Giuseppe Ungaretti «Sono entrata in Rai vincendo un concorso nazionale e mi mandarono a Torino. Là c’erano pochi annuncia e cominciai “alla rovescia”, facendo la conduttrice. Conducevo una trasmissione di un’ora, amico libro, settimanale, dedicata ai ragazzi. Evve ospite Ungaretti. Fu meraviglioso per una ragazza, che veniva dia banchi del liceo, trovarsi a intervistarlo» «Lui parlò della sua infanzia in Africa e mi rimase molto impressa una sua poesia, recitata con quella sua voce che stregava: “Una donna s’alza e canta/ La segue il vento e l’incanta” E a terra la stende / Il sogno vero la prende» Fu suo il primo annuncio Rai a colori, il 26 agosto 1972, per le Olimpiadi di Monaco di Baviera «Ero all’estero per condurre Giochi senza frontiere.