M’ha tirato tre cazzotti | bum - bu - bum | Rino Barillari racconta l’aggressione di Gérard Depardieu

(Di martedì 21 maggio 2024) Il re dei Paparazzi picchiato in via Veneto dalla star francese: “Lo denuncio. Non può essere così prepotente e credere di farla franca. La ragazza mi ha urlato Italia me..a”

"M'ha tirato tre cazzotti: boom, boom, boom": Rino Barillari racconta l'aggressione di Gérard Depardieu - Il re dei paparazzi è seduto su una sedia del pronto soccorso del Policlinico Umberto I, si lamenta "dei bozzi in testa". "M'ha tirato tre cazzotti. Così: boom, boom, boom", mima i pugni Rino Barillari , all'anagrafe Saverio e per tutti "The King of Paparazzi". Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei ...

