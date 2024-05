Ranieri lascia il Cagliari Decisione dura ma giusto così

(Di martedì 21 maggio 2024) Per il 73enne tecnico romano potrebbe essere stata l'ultima panchina della carriera- Claudioil. Dopo la doppia impresa promozione in A-salvezza, il tecnico romano ha deciso di chiudere la sua avventura in rossoblù e ad annunciarlo è la stessa società del presidente

Claudio Ranieri: 'Giusto lasciare adesso Cagliari, non volevo macchiare i ricordi' - Claudio ranieri: 'Giusto lasciare adesso cagliari, non volevo macchiare i ricordi' - Poteva essere l’uomo giusto per il Napoli e invece contro la Fiorentina sarà la sua ultima partita in panchina Claudio ranieri, 72 anni, lascia il calcio dopo aver compito un’altra impresa: aver porta ... informazione

Fiorentina: Ranieri in panchina col Cagliari per l’ultima volta contro i viola. Ritiro in vista - Fiorentina: ranieri in panchina col cagliari per l’ultima volta contro i viola. Ritiro in vista - cagliari – Claudio ranieri lascia il cagliari. L’ultima panchina sarà giovedì sera, 23 maggio 2024, contro la Fiorentina. Dopo la doppia impresa promozione in A-salvezza, il tecnico romano ha deciso ... firenzepost

Ranieri lascia il calcio, il saluto della SSCNapoli: "Grazie di tutto Sir Claudio" - ranieri lascia il calcio, il saluto della SSCNapoli: "Grazie di tutto Sir Claudio" - Cluadio ranieri lascia il cagliari e il calcio, dopo oltre 35 anni termina la sua carriera di allenatore. La SSCNapoli, allenata dal classe '57 nella stagione '91/'92, l'ha voluto salutare con un post ... tuttonapoli