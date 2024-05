Equitazione - Piazza di Siena 2024 | test di prestigio verso le Olimpiadi per il salto ostacoli

(Di martedì 21 maggio 2024) Nella straordinaria cornice romana di Villa Borghese è tutto pronto per l’edizione numero 91 di, evento cardine del calendario internazionale dele dell’mondiale, altresì conosciuto come il CSIO di Roma – Master d’Inzeo., Marco Porro: “di? Lorenzo De Luca sarà il nostro capitano” Quasi 600 saranno i cavalli di scena in una kermesse capitolina che prevedrà gare domestiche e gare aperte ai partecipanti di tutte le nazioni. Complessivamente, pensando alla Coppa delle Nazioni e al Gran Premio individuale, saranno 82, fra amazzoni (20) e cavalieri (62), gli iscritti, rappresentanti di 17 Paesi del Mondo. Star di primo livello per una line-up che, inevitabilmente, si proietta ...

Roma, 21 mag. (askanews) – Piazza di Siena , la ‘ casa ’ del Polo . Nel cuore verde di Villa Borghese va in scena la tappa d’apertura stagionale dell’Italia Polo Challenge, il circuito di arena Polo organizzato in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) per la quinta volta di fila nel calendario agonistico dello CSIO – il Concorso ippico di Piazza di Siena – giunto alla novantunesima edizione. ildenaro

Come ogni anno Piazza di Siena a Villa Borghese è pronta ad ospitare lo spettacolo del CSIO di Roma – Master d’Inzeo (22-26 maggio), giunto alla 91esima edizione. Domani alle ore 14.30 è prevista la conferenza stampa dei 27 azzurri (4 amazzoni e 23 cavalieri) selezionati dal responsabile tecnico Marco Porro. I quattro che andranno in campo venerdì 24 nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo saranno scelti tra Emanuele Camilli , Giacomo Casadei, Lorenzo De Luca, Giulia Martinengo Marquet e Luca Marziani e verranno comunicati giovedì 23, a completamento della prima giornata di gare. sportface

Piazza di Siena, presentata la mostra “Questo è Aquilino, figlio del vento”: “Rapporto esemplare tra Sovrintendenza, Fise e Sport e Salute” - piazza di siena, presentata la mostra “Questo è Aquilino, figlio del vento”: “Rapporto esemplare tra Sovrintendenza, Fise e Sport e Salute” - ROMA - C'è un un filo invisibile che lega gli sport equestri e il lavoro della Sovrintendenza ai Beni Culturali capitolina: entrambi sono custodi ... agipronews

Equitazione: Italia Polo Challenge, la prima tappa a Piazza di Siena - Equitazione: Italia Polo Challenge, la prima tappa a piazza di siena - piazza di siena, la 'casa' del polo. Nel cuore verde di Villa Borghese va in scena la tappa d'apertura stagionale dell'Italia Polo Challenge, il circuito di arena polo organizzato in collaborazione co ... napolimagazine

Piazza di Siena, presentata la mostra “Questo è Aquilino, figlio del vento” - piazza di siena, presentata la mostra “Questo è Aquilino, figlio del vento” - Pirani ha poi sottolineato “il rapporto esemplare con Sport e Salute e Fise: una vera best practice. Sport e Salute gestisce piazza di siena in maniera straordinaria, come straordinaria è la cura che ... corrieredellosport