(Di martedì 21 maggio 2024) Giornata praticamente trionfale che si è chiusa col botto a Lucerna per lana diin occasione dell’ultimo evento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Dopo aver festeggiato i pass a cinque cerchi conquistati con il quattro senza maschile efemminile, anche l’ammiraglia maschile azzurra ha ottenuto la carta olimpica grazie ad una rimonta clamorosa. Nella finale, in cui solamente i primi due equipaggi avrebbero raggiunto la qualificazione per le, l’ha agguantato in extremis la seconda posizione battendo al fotofinish il Canada (per un solo) e volando a Parigi insieme agli Stati Uniti. Un risultato eccezionale per il team tricolore composto da Matteo Della V, Jacopo ...

VARESE – alla Regata Nazionale “Remare in Libertà” , in programma il prossimo 21 giugno a Varese, sarà presente il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi . Una presenza rilevante per un evento sociale di primaria importanza come il Progetto “Remare in Libertà” , finanziato da Sport e Salute, con fondi provenienti dal Dipartimento per […] L'articolo Canottaggio , il ministro Abodi alla Regata Nazionale “Remare in Libertà” del 21 giugno proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Trento – Il week end appena concluso ha visto il Canottaggio Fiamme Gialle protagonista al 2° Meeting Nazionale di Piediluco (Trento). Questa volta a fare la voce grossa non è stata la Squadra Senior, impegnata nel ritiro Olimpico a Varese, ma la Sezione Giovanile capace di conquista re in cinque finali ben 3 medaglie . Una splendida medaglia d’argento è stata conquista ta dalle “imprevedibili” Roberta Romani e Vittoria Cestra nella specialità del “doppio” Under 17 femminile. ilfaroonline

Canottaggio, Italia alle Olimpiadi per un centesimo con l’otto: la folle esultanza dei compagni di Nazionale – VIDEO - canottaggio, Italia alle Olimpiadi per un centesimo con l’otto: la folle esultanza dei compagni di nazionale – VIDEO - Giornata praticamente trionfale che si è chiusa col botto a Lucerna per la nazionale italiana di canottaggio in occasione dell'ultimo evento di ... oasport

Canottaggio: storica qualificazione per l'otto donne - canottaggio: storica qualificazione per l'otto donne - Franco Cattaneo DT nazionale Italiana canottaggio: “I ragazzi e le ragazze sono stati encomiabili” Alla Final Olympic Qualification Regatta di canottaggio, a Lucerna (Svizzera), hanno vinto le loro ... rainews

Canottaggio: Road to Paris 2024, altri quattro pass azzurri per i Giochi - canottaggio: Road to Paris 2024, altri quattro pass azzurri per i Giochi - L’Italia del canottaggio scrive la storia alla Regata Finale di Qualificazione ... per il raduno in altura al quale seguirà un ultimo periodo di rifinitura presso il Centro nazionale di Preparazione ... primapaginanews