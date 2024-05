Il ministro Crosetto portato in ospedale dopo un malore

C'è apprensione per le condizioni di salute di Guido Crosetto . Il Ministro della Difesa ha lasciato il Consiglio Supremo di Difesa a cui stava prendendo parte ed è stato trasportato in ambulanza all' ospedale . Ricordiamo che Crosetto a metà febbraio era stato ricoverato per una pericardite panorama

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale . Lo rende noto la Difesa . Secondo quanto riportano alcune agenzie, il ministro avrebbe accusato un malore e starebbe eseguendo alcuni accertamenti. Il Consiglio supremo di Difesa si è riunito nel tardo pomeriggio al Quirinale, presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. ilfoglio

