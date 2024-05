Rifiuti nel torrente Brolio | identificato il responsabile

(Di martedì 21 maggio 2024) Il presuntoche aveva trasformato ildi(Castiglion Fiorentino) in una discarica a cielo aperto è stato finalmente. L’uomo aveva gettato nel corso d’acqua oggetti come lavatrici, sedie e altri. La scoperta è avvenuta il 16 aprile scorso e le immagini delinquinato hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando indignazione tra i cittadini. Grazie a un’operazione congiunta dei carabinieri e della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, l’individuo è stato rintracciato e dovrà ora rispondere delle sue azioni. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

Stoccaggio illecito rifiuti, operazione della polizia in tutta Italia: 103 denunce - Stoccaggio illecito rifiuti, operazione della polizia in tutta Italia: 103 denunce - Vasta operazione della polizia su tutto i territorio nazionale per il contrasto all'illecito stoccaggio e smaltimento di rifiuti. I controlli sono stati effettuati in 33 province, con l'aiuto delle ... tgcom24.mediaset

Una nuova "isola" di plastica è sorta al centro dei canneti - Una nuova "isola" di plastica è sorta al centro dei canneti - Pioggia, fiume, torrenti in piena e lago alto vogliono dire anche plastica e rifiuti che, dopo aver galleggiato nel lago spinti dalle correnti, si incastrano tra i canneti della sponda bergamasca del ... primabrescia

Lomagna, Missaglia, Osnago: torrenti dimenticati, senza un'adeguata manutenzione - Lomagna, Missaglia, Osnago: torrenti dimenticati, senza un'adeguata manutenzione - Tralasciando il quantitativo di rifiuti presenti nei letti dei fiumi ... È noto come nei territori di Lomagna, Missaglia e Osnago confluiscono importanti torrenti del reticolo idrico minore che, ... merateonline