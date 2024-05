(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 mag. (askanews) –inil primo volume dellaserie a fumetti di, “Sin”. Star Comics ha presentato quattro nuove edizioni de “Il Duro Addio”, da quella regular a quella con una copertina speciale, fino alle edizioni limited e ultra limited, a tiratura limitata di 1.000 e 300 copie rispettivamente, probabilmente destinate a diventare pezzi da collezione. Il volume è stato presentato a Milano nel Demidoff Hotel, che con le sue atmosfere dark si è immediatamente prestato al racconto delladi. “Siamo veramente felici di essere qui oggi – ha detto Claudia Bovini, amministratore delegato di Star Comics – pensiamo che questa sia un’opera che necessitava veramente di una nuovissima edizione. Per Star Comics è un onore avere nel catalogo uno dei mostri sacri del fumetto occidentale e siamo lieti appunto di poter portare al grande pubblico la sua opera principale in varie edizioni estremamente speciali”.

Torna in libreria Sin City, la leggendaria saga di Frank Miller - torna in libreria Sin City, la leggendaria saga di Frank Miller - Milano, 21 mag. (askanews) – torna in libreria il primo volume della leggendaria serie a fumetti di Frank Miller, “Sin City”. Star Comics ha presentato quattro nuove edizioni de “Il Duro Addio”, da ... askanews

A Saluzzo con “Effetto Notte” suona l’estate: tutti gli eventi in programma per il 1° giugno - A Saluzzo con “Effetto Notte” suona l’estate: tutti gli eventi in programma per il 1° giugno - Cambiamo palco, torniamo a terra e accendiamo alcune isole con storie ... Caffè del Duomo, L’Ortica libreria indipendente e Exit Music, Corso Italia 102, Tabaccheria Sabena. Lo spazio per le famiglie ... ideawebtv

Damiano Carrara torna in libreria con un ricettario di pasticceria dedicato al gluten free - Damiano Carrara torna in libreria con un ricettario di pasticceria dedicato al gluten free - Il nuovo libro raccoglie gli ingredienti e i procedimenti per preparare dolci, fritti e lievitati senza rinunciare al piacere, ai sapori e alle consistenze, con un’attenzione particolare al tema del s ... luccaindiretta