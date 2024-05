Il ministro della Difesa Guido Crosetto trasportato in ambulanza in ospedale

(Di martedì 21 maggio 2024) Apprensione per la salute delha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo diper essereinin. Lo rende noto la. Lo scorso 13 febbraio ilera stato ricoverato d’urgenza all’San Carlo di Nancy a Roma. Era stato lo stessoa presentarsi autonomamente al pronto soccorso, dopo aver accusato forti dolori al petto. La coronografia a cui è stato sottoposto aveva evidenziato una sospetta pericardite, confermata poi dagli accertamenti successivi.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale . Lo rende noto la Difesa . Da quello che trapela il ministro è stato colto da un Senso di malessere nel corso della riunione. E’ stato dunque accompagnato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti. Non è ancora noto che tipo di malore possa aver colpito il ministro , che già nel febbraio scorso era stato ricoverato all’ ospedale San Carlo di Nancy. ilfattoquotidiano

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale . Lo rende noto la Difesa . Secondo quanto riportano alcune agenzie, il ministro avrebbe accusato un malore e starebbe eseguendo alcuni accertamenti. Il Consiglio supremo di Difesa si è riunito nel tardo pomeriggio al Quirinale, presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. ilfoglio

