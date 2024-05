Donald Trump - spietato e senza scrupol - come non l'avete mai visto Ivana? Amata e poi usata

Il film su Donald Trump scatena le polemiche a Cannes 2024 per una scena di sesso non consensuale tra l'ex Presidente e la moglie Ivana, e gli investitori chiedono un nuovo montaggio. Come se non bastasse il tema scottante in vista delle elezioni presidenziali, c'è una scena di The Apprentice, il film sull'ascesa del giovane Donald Trump in concorso a Cannes 2024, che ha scatenato una bufera di polemiche.

movieplayer