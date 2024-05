Crosetto portato in ambulanza in ospedale | il malore al Colle durante il Consiglio supremo di difesa

(Di martedì 21 maggio 2024) Il ministro dellaGuidoha dovuto lasciare in anticipo la riunione deldiche si stava svolgendo al Quirinale, per essereininininLa notizia è stata riferita da fonti della. Allo stato attuale non si conoscono le sue condizioni. Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa Adnkronos, la corsa insarebbe dovuta alla necessità di accertamenti dopo un malessere. LEGGI ANCHEdimesso dall': "Ringrazio gli italiani per la vicinanza, ne sono stato onorato" Paura per il ministro ...

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale . Lo rende noto la Difesa . Da quello che trapela il ministro è stato colto da un Senso di malessere nel corso della riunione. E’ stato dunque accompagnato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti. Non è ancora noto che tipo di malore possa aver colpito il ministro , che già nel febbraio scorso era stato ricoverato all’ ospedale San Carlo di Nancy. ilfattoquotidiano

