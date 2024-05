Guido Crosetto - malore durante il Consiglio della Difesa | Portato in ospedale in ambulanza Come sta il ministro

(Di martedì 21 maggio 2024) Paura per ilininstava partecipando alSupremo diquando ha dovuto lasciare in anticipo...

Guido Crosetto ha dovuto lasciare in anticipo la riunione al Quirinale del Consiglio supremo di difesa a causa di un problema di salute del quale non è stato reso noto alcun dettaglio. Il ministero della difesa di cui è titolare ha però diffuso una nota spiegando che per Crosetto è stato necessario il trasferimento in ospedale a bordo di una ambulanza. open.online

Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 22:03 Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa a causa di un malore . Sarebbe stato trasportato in ambulanza in ospedale , come riportano alcune fonti della Difesa . Non sono state specificate le condizioni del ministro né le problematiche da […] L'articolo Crosetto accusa malore durante Consiglio Supremo di Difesa : trasportato d’urgenza in ospedale proviene da Il Difforme. ildifforme

Che ridere i sinistri che si scannano, ritorna la naja e Crosetto: quindi, oggi... - Che ridere i sinistri che si scannano, ritorna la naja e crosetto: quindi, oggi... - Quindi, oggi...: botte da orbi alla Statale di Milano tra pro-Pal e comunisti, il ministro in ospedale e la proposta della Lega sulla leva obbligatoria ... ilgiornale

Malore improvviso per il ministro Crosetto durante il Consiglio Supremo di Difesa: trasportato in ospedale con l’ambulanza - Malore improvviso per il ministro crosetto durante il consiglio Supremo di Difesa: trasportato in ospedale con l’ambulanza - crosetto trasportato d'urgenza in ospedale a Roma dopo un malore durante la riunione del consiglio Supremo di Difesa di oggi pomeriggio ... strettoweb

Di Pietro: mi batterò per una Rai moderna e libera - Di Pietro: mi batterò per una Rai moderna e libera - Davide Di Pietro è stato eletto - secondo quanto si apprende -come membro del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei dipendenti della Rai. Di Pietro, che era già nel cda, ha superato gli a ... ansa