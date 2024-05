Dal 22 maggio in sala Ridatemi le mie ossa documentario di Patrizio La Bella

(Di martedì 21 maggio 2024) Da domani, 22al cinema,le miediLaAnteprima al Nuovo Cinema Aquila di Roma introdotta da Mimmo Calopresti, dal regista e del cast Distribuisce 102 Distribution Uscirà inil 22il, opera prima diLale mie, una storia vera e unica di tre donne di generazioni diverse, legate da un destino comune. Monica, morta subito dopo la nascita prematura senza che i genitori potessero salutarla, diventa il fulcro intorno al quale ruota la vita di sua madre Elvira e di sua nipote Ilaria. Cresciuta con la nonna Elvira, Ilaria si immerge in un’indagine per scoprire la verità ...

Un delicato confronto tra Hafsia Herzi e Alexis Manenti in un museo nella clip esclusiva di Le Ravissement , nei cinema dall'8 maggio . Una clip esclusiva di Le Ravissement , opera prima della regista francese Iris Kaltenbäck , offre uno sguardo alla delicata pellicola nelle sale italiane dall'8 maggio con Satine film . La clip mostra un dialogo tra la protagonista Hafsia Herzi e Alexis Manenti all'interno di un museo in cui la donna svela le leggenda che si cela dietro il quadro di una donna misteriosa. movieplayer

Coltellata alla pancia, 36enne d'urgenza in sala operatoria - Coltellata alla pancia, 36enne d'urgenza in sala operatoria - Un uomo di 36 anni, piacentino, è finito d'urgenza all'ospedale per una coltellata in pieno addome. L'aggressione, sulle cui circostanze ancora si sa poco (sono in corso le indagini dei carabinieri de ... ilpiacenza

Cadoneghe, anche Venturato attacca Schiesaro sul tram: «Una priorità migliorare il trasporto pubblico» - Cadoneghe, anche Venturato attacca Schiesaro sul tram: «Una priorità migliorare il trasporto pubblico» - Alleanza per Cadoneghe ha organizzato per venerdì 24 maggio (ore 21 in sala Consiliare a Cadoneghe), l’incontro “Mobilità: il tram a Cadoneghe è possibile!", con la partecipazione del Vicesindaco di P ... padovaoggi

Marcello Mio, Mastroianni secondo Chiara e Deneuve - Marcello Mio, Mastroianni secondo Chiara e Deneuve - Prodotto da Philippe Martin e David Thion per Les Films Pelléas , Marcello mio è una copruduzione italo francese: da France 2 Cinéma e dalle italiane BiBi Film e Lucky Red. Nel cast anche: Melvil ... ansa