Mo | Israele revoca sequestro e ordina restituzione attrezzatura ad Ap

(Di martedì 21 maggio 2024) Tel Aviv, 21 mag. (Adnkronos) - Il ministro delle Comunicazioni israeliano Shlomo Karhi hato la decisione di confiscare l'di trasmissione dell'Associated Press, che i suoi ufficiali avevano sequestrato presso la filiale di Sderot. Karhi hato ladell', che secondo l'Ap, veniva utilizzata per trasmettere una visione generale del nord di Gaza. Le norme di censura militare israeliane vietano la trasmissione di dettagli come i movimenti delle truppe che potrebbero mettere in pericolo i soldati, tuttavia Ap sostiene che le riprese dal vivo mostravano semplicemente il fumo che si alzava sul territorio. Il Ministero delle Comunicazioni aveva dichiarato che le trasmissioni erano "illegali" e mostravano le attività dei "soldati dell'Idf e mettevano in pericolo ...

Bufera su Israele, impedite le riprese anche ad Associated Press - Bufera su israele, impedite le riprese anche ad Associated Press - Emittenti e media stranieri sempre più nel mirino del governo israeliano. Sulla base della stessa norma che – per questioni di sicurezza nazionale – ha spento Al Jazeera, funzionari israeliani hanno s ... informazione

Israele revoca la sua decisione sullo stop alla diretta dell'Ap - israele revoca la sua decisione sullo stop alla diretta dell'Ap - israele ha annunciato la revoca della sua decisione sull'agenzia americana Ap. Poco prima la Casa Bianca aveva chiesto allo Stato ebraico di riattivare la diretta video dell'agenzia su Gaza. (ANSA). ( ... ansa

Israele, la denuncia di Associated Press: attrezzature sequestrate da funzionari - israele, la denuncia di Associated Press: attrezzature sequestrate da funzionari - israele, la denuncia di Associated Press: attrezzature sequestrate da funzionari 21 maggio 2024 La denuncia di Associated Press: funzionari di israele hanno sequestrato una telecamera e altre apparecc ... informazione