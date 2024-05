Nissan Townstar Evalia: 7 posti a misura di tempo libero - nissan townstar Evalia: 7 posti a misura di tempo libero - La nissan townstar Evalia farà felici coloro che cercano un veicolo versatile e spazioso, capace anche di adattarsi alle esigenze del tempo libero e della famiglia. Questo multispazio a sette posti, ... tuttotek

Nissan Townstar Karaok-e, concept di veicolo commerciale con karaoke a bordo - nissan townstar Karaok-e, concept di veicolo commerciale con karaoke a bordo - nissan mira a cambiare il volto degli spostamenti quotidiani con il townstar Karaok-e: un veicolo commerciale unico nel suo genere che porta il karaoke su 4 ruote e dimostra la versatilità della gamma ... macitynet