Summer Game Fest 2024 - tutti gli eventi con le date e gli orari italiani

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 21 maggio 2024) Ancora poche settimane e partirà ufficialmente la: un paio di settimane con tantidel mondo dei videogiochi che vanno di fatto a sostituire l’E3. Visto che sono in arrivo non pochi appuntamenti importanti, abbiamo deciso di riportare in questo articolo tutte lee glidegliin programma tra pochi giorni, così da non perdersi nemmeno un singolo show in arrivo. Ecco tutto glideglidella: Access-Ability Showcase è in programma il 7 giugno alle ore 17:00andrà in scena il 7 giugno alle ore 23:00 Day of the Devs è in programma il 7 giugno appena verrà conclusa laWholesome Direct andrà in scena l’8 giugno alle ore 18:00 Futures Showcase, l’evento potrà essere seguito dall’8 giugno alle ore 21:00 Xboxs Showcaseè in programma nella giornata del 9 giugno alle ore 19:00 Xbox REDACTED Direct, questo evento dovrebbe essere dedicato a Call of Duty ed è in programma il 9 giugno subito dopo l’Xboxs ShowcasePC Gaming Show, l’evento andrà in scena il 9 giugno alle ore 22:00 Ubisoft Forward è in programma il 10 giugno in uno ancora da confermare PlayStation Showcase, la data e l’ora sono ancora da annunciare Nintendo Direct, la data e l’o sono ancora da annunciare Precisiamo che questa lista potrebbe arricchirsi di nuovinel corso dei prossimi giorni.