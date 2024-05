Meteo | in Lombardia ancora piogge e temporali anche mercoledì 22 maggio

(Di martedì 21 maggio 2024), non èfinita. Dopo gli episodi violenti di lunedì pomeriggio e l’allerta rossa della scorsa notte, sono attesesullanella giornata di domani,22. L’allerta è scesa a livello giallo nella nostra regione, mentre è diventata di livello rosso nel Veneto., allerta rossa ...

Meteo, ancora temporali. Gli esperti avvertono: ecco che tempo ci aspetta - Meteo, ancora temporali. Gli esperti avvertono: ecco che tempo ci aspetta - Il contesto meteorologico sarà, ancora una volta, turbolento. In altre parole, bisogna prepararsi all'arrivo di nuove piogge e di nuovi ... iltempo

Tendenza meteo - Piogge senza fine specie al Nord, ecco quanto potrebbero durare ancora. - Tendenza meteo - piogge senza fine specie al Nord, ecco quanto potrebbero durare ancora. - Europa occidentale e Italia ancora nel mirino dell'instabilità. 3bmeteo

VIDEO | Il maltempo non lascia il Veneto: piogge meno forti ma c’è pericolo frane nel vicentino - VIDEO | Il maltempo non lascia il Veneto: piogge meno forti ma c’è pericolo frane nel vicentino - Anche se l’ultimo bollettino della Protezione civile fa sperare in piogge meno intense ... emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica che evidenzia ancora alcune zone di ... dire