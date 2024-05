Mo | Norvegia - ' se Cpi emettesse mandato arresto Netanyah - lo metteremmo in atto'

(Di martedì 21 maggio 2024) Oslo, 21 mag. (Adnkronos) - Se ild'contro il primo ministro israeliano fosse effettivamente emesso, lasarebbe obbligata ad arrestareu. Lo ha detto il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide. Ieri il pubblico ministero della Corte penale internazionale ha chiesto alla Cpi di emettere mandati dicontro il primo ministro israelianou, il ministro della Difesa Yoav Gallant e tre funzionari di Hamas, tra cui Yahya Sinwar. “Se lui o uno dei leader di Hamas incriminati dovesse comparire in, allora saremmo obbligati dal diritto internazionale a farlo. Lo stesso vale per tutti i paesi europei ad eccezione della Turchia", ha detto Eide all'emittente norvegese TV 2.

