Calciomercato Milan – Interesse per il giovane centrocampista | clausola e un pericolo

Milano , 20 maggio 2024 – Un’altra evasione dal minorile Beccaria ad aggravare le criticità del carcere già al centro di una inchiesta per violenze commesse sui detenuti. Già nel dicembre del 2022 erano evasi in quattro, poi tutti identificati e riarrestati. Sabato ha provato a fuggire un ragazzo di origine marocchina. La notizia è stata ufficializzata dall’Uipa, il sindacato di polizia penitenziaria. ilgiorno

AGI - Un 25enne italiano è stato sottoposto a fermo dalla polizia di Stato a Milano perché avrebbe commesso tre rapine a mano armata in cinque giorni di fine aprile in tre negozi nelle zone di via Padova e Monforte. L'indagine della quarta sezione dell'ufficio prevenzione generale è iniziata dalla segnalazione di una tentata rapina avvenuta nel pomeriggio del 25 aprile dove un uomo, armato di pistola, si è introdotto all'interno di un negozio di via Palmanova chiedendo l'incasso per poi desistere perché una dipendente era riuscita ad attirare l'attenzione di un passante. agi

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 ha regalato la vittoria di Tadej Pogacar sul Monte Pana: quinto successo parziale del fuoriclasse sloveno in questa edizione della Corsa Rosa e primo posto sempre più solido in classifica generale. Il capitano della UAE Emirates conserva la maglia rosa con un ampio vantaggio nei confronti di Daniel Martinez e Geraint Thomas. oasport

Calciomercato Milan, pericolo dall’Olanda: possibile addio - Calciomercato milan, pericolo dall’Olanda: possibile addio - In quel caso il milan potrebbe decidere di optare per una cessione non di poco conto, ma al momento non sembrano esserci trattative in questo senso. La dirigenza dovrà ripartire dai giocatori che ... spaziomilan

Milan, il Feyenoord su Simic: la situazione - milan, il Feyenoord su Simic: la situazione - Visualizzazioni: 137 Il centrale del milan e prodotto delle giovanili rossonere, Jan Carlo Simic, sembra pronto per salutare milanello: direzione Rotterdam. milan, sirene olandesi per Jan Carlo Simic. calciostyle

Giro d’Italia 2024, tutte le classifiche: Antonio Tiberi miglior giovane, Milan in maglia ciclamino - Giro d’Italia 2024, tutte le classifiche: Antonio Tiberi miglior giovane, milan in maglia ciclamino - La sedicesima tappa del Giro d'Italia 2024 ha regalato la vittoria di Tadej Pogacar sul Monte Pana: quinto successo parziale del fuoriclasse sloveno in ... oasport